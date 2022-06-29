«Нью-Йорк» обменял Ноэла и Беркса в «Детройт»

«Нью-Йорк» обменял защитника Алека Беркса и центрового Нерленса Ноэла в «Детройт», сообщает ESPN.

Также «Никс» включили в сделку два будущих драфт-пика второго раунда.

«Нью-Йорк» освободил в платежной ведомости 19 миллионов долларов и теперь может предложить четырехлетний контракт на сумму около 110 миллионов долларов защитнику «Далласа» Джейлену Брансону после открытия рынка свободных агентов.

Ранее сообщалось, что сам Брансон заинтересован в продолжении карьеры в Нью-Йорке.