Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:33

«Нью-Йорк» обменял Ноэла и Беркса в «Детройт»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Нью-Йорк» обменял защитника Алека Беркса и центрового Нерленса Ноэла в «Детройт», сообщает ESPN.

Также «Никс» включили в сделку два будущих драфт-пика второго раунда.

«Нью-Йорк» освободил в платежной ведомости 19 миллионов долларов и теперь может предложить четырехлетний контракт на сумму около 110 миллионов долларов защитнику «Далласа» Джейлену Брансону после открытия рынка свободных агентов.

Ранее сообщалось, что сам Брансон заинтересован в продолжении карьеры в Нью-Йорке.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/34163217/new-york-knicks-viewed-strong-favorites-sign-dallas-mavericks-guard-jalen-brunson-free-agency-sources-say
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
1
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бруклин» может обменять Ирвинга осенью
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости