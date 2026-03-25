«Нью-Йорк» обыграл «Нью-Орлеан»

«Нью-Йорк» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:116. Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Нью-Йорк» с результатом 48-25 идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Пеликанс» идут на 11-й строчке в Западной конференции — 25-48.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)

НЙ: Брансон (32), Ануноби (21), Таунс (21 + 14 подборов), Бриджес (14).

НО: Уильямсон (22), Фирс (21), Бей (18), Мерфи (16).