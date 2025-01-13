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Сегодня, 01:58

«Никс» разгромили «Милуоки», Брансон набрал 44 очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Милуоки» со счетом 140:106.

Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 44 очка. У его партнера по команде Карла-Энтони Таунса 30 очков и 18 подборов, форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 24 очка и сделал 13 подборов.

«Никс» с 26 победами в 40 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Милуоки» с 20 победами в 37 играх — на шестой строчке.

НБА
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
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