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«Никс» обыграли «Хьюстон», продлив безвыигрышную серию «Рокетс» до 14 матчей

03:44
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«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Хьюстон» со счетом 106:99.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Алек Беркс, который набрал 20 очков.

После этого матча «Никс» с 9 победами занимает седьмое место в Восточной конференции, «Хьюстон» с одной победой — на последней строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 106:99 (13:21, 34:26, 25:26, 34:26)

21 ноября. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

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Сергей Разин все материалы автора
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