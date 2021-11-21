«Никс» обыграли «Хьюстон», продлив безвыигрышную серию «Рокетс» до 14 матчей
«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Хьюстон» со счетом 106:99.
Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Алек Беркс, который набрал 20 очков.
После этого матча «Никс» с 9 победами занимает седьмое место в Восточной конференции, «Хьюстон» с одной победой — на последней строчке Запада.
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 106:99 (13:21, 34:26, 25:26, 34:26)
21 ноября. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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