Трипл-дабл Хардена помог «Филадельфии» обыграть «Никс»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Никс» со счетом 125:109.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков. Его партнер Джеймс Харден набрал 29 очков, а также сделал 10 подборов и 16 передач.

После этого матча «Филадельфия» с 37 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Никс» с 25 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия» — 109:125 (35:38, 21:27, 33:26, 20:34)

27 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».