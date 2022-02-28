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Сегодня, 01:57

Трипл-дабл Хардена помог «Филадельфии» обыграть «Никс»

Сергей Разин
корреспондент

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Никс» со счетом 125:109.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков. Его партнер Джеймс Харден набрал 29 очков, а также сделал 10 подборов и 16 передач.

После этого матча «Филадельфия» с 37 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Никс» с 25 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия» — 109:125 (35:38, 21:27, 33:26, 20:34)

27 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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