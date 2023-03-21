«Миннесота» обыграла «Нью-Йорк». Рэндл набрал 57 очков

«Миннесота» на выезде переиграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:134. «Тимбервулвз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл стал самым результативным игроком встречи, набрав 57 очков.

В других встречах «Шарлотт» обыграл «Индиану» (115:109), «Филадельфия» в овертайме проиграла «Чикаго» (105:109 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Индиана» — 115:109 (22:40, 36:26, 27:22, 30:21)

Ш: Убре (28), Розир (23), Хэйворд (22), Ричардс (14 + 17 подборов).

И: Хилд (20), Тернер (20), Матурин (18).

«Филадельфия» — «Чикаго» — 105:109 OT (22:17, 18:27, 28:25, 23:22, 8:8, 6:10)

Ф: Эмбиид (37 + 16 подборов), Макси (22), Мелтон (19).

Ч: Лавин (26), Дерозан (25), Вучевич (21 + 12 подборов).

«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31)

Н: Рэндл (57), Брансон (23 + 10 передач), Куикли (19).

М: Принс (35), Конли (24 + 11 передач), Макдэниэлс (18).