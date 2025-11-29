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29 ноября 2025, 06:17

«Милуоки» потерпел поражение от «Нью-Йорка», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нью-Йорк «выиграл у «Милуоки» в матче Кубка НБА — 118:109. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 30 очков и 15 подборов.

В других встречах «Атланта» обыграла «Кливленд» (130:123), «Индиана» переиграла «Вашингтон» (119:86), «Детройт» уступил «Орландо» (109:112), «Шарлотт» одержал победу над «Чикаго» (123:116).

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа А

«Атланта» — «Кливленд» — 130:123 (33:23, 27:39, 37:28, 33:33)

А: Джонсон (29 + 12 подборов + 12 передач), Александер-Уокер (28), Оконгву (18).

К: Митчелл (42), Э. Мобли (20 + 14 подборов), Хантер (16), Гарлэнд (15 + 10 передач).

«Индиана» — «Вашингтон» — 119:86 (30:24, 34:28, 30:21, 25:13)

И: Сиакам (24 + 11 подборов), Матурин (20), Макконнелл (14), Хафф (12).

В: Сарр (24), Миддлтон (12), Макколлум (11), Кулибали (11).

Восточная конференция

Группа В

«Детройт» — «Орландо» — 109:112 (33:31, 25:28, 26:30, 25:23)

Д: Каннингем (39 + 13 подборов + 11 передач), Харрис (18), Дюрен (16 + 12 подборов).

О: Бэйн (37), Ф. Вагнер (21), Блэк (16), Саггс (14).

Восточная конференция

Группа с

«Шарлотт» — «Чикаго» — 123:116 (32:29, 35:33, 26:32, 30:22)

Ш: Миллер (27), Бриджес (22), Секстон (21), Болл (16).

Ч: Гидди (25 + 11 подборов), Уайт (25), Джонс (16), Вучевич (13 + 14 подборов).

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 118:109 (33:37, 28:25, 31:26, 26:21)

Н: Брансон (37), Макбрайд (19), Харт (19 + 15 подборов), Бриджес (14).

М: Я. Адетокунбо (30 + 15 подборов), Кузма (20), Грин (18), Роллинз (13).

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НБА
БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Яннис Адетокунбо
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