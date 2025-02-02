Трипл-дабл Леброна принес «Лейкерс» победу над «Нью-Йорком»

«Лейкерс» одержали победу над «Нью-Йорком» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:112.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 11 подборов и 12 передач. Лучший у «Никс» — атакующий защитник Джош Харт, также с трипл-даблом из 26 очков, 13 подборов и 11 передач.

«Лейкерс» одержали 27-ю победу и занимает 5-е место в Западной конференции, «Нью-Йорк» потерпел 17-е поражение и идет 3-м на «Востоке».

В других матчах «Майами» обыграл «Сан-Антонио», «Индиана» выиграла у «Атланты», «Юта» победила «Орландо», «Денвер» в гостях обыграл «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «ЛА Лейкерс» — 112:128 (32:32, 22:27, 35:32, 23:37)

Н: Харт (26 очков + 13 подборов + 11 передач), Брансон (17), Бриджес (16), Ачиува (15 очков + 15 подборов), Ануноби (13), Макбрайд (12), Таунс (11).

Л: Джеймс (33 очка + 11 подборов + 12 передач), Ривз (27), Хатимура (21), Кристи (15), Финни-Смит (15).

2 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Сан-Антонио» — «Майами» — 103:105 (33:33, 23:27, 26:25, 21:20)

С: Джонсон (19), Васселл (18), Барнс (12), Пол (12).

М: Адебайо (30 очков + 12 подборов), Розье (19), Йович (14), Хирро (11).

2 февраля. Сан-Антонио. «AT&T Center».

«Индиана» — «Атланта» — 132:127 (40:24, 28:40, 31:31, 33:32)

И: Сиакам (20), Нембхард (19), Топпин (18), Хэлибертон (17), Матурин (17), Тернер (15), Несмит (13).

А: Янг (34), Дэниелс (23), Ризаше (17), Мэтьюз (14), Оконгву (12).

2 февраля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Юта» — «Орландо» — 113:99 (31:21, 28:26, 26:22, 28:30)

Ю: Секстон (22), Коллинз (19), Кларксон (16), Маркканен (12), Колье (12), Джордж (12).

О: Вагнер (37), Энтони (23).

2 февраля. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Шарлотт» — «Денвер» — 104:107 (20:27, 26:27, 35:36, 23:17)

Ш: Бриджес (24 очка + 12 подборов), Уильямс (20 очков + 15 подборов), Смит (19), Диабате (12).

Д: Йокич (28 очков + 13 подборов + 17 передач), Браун (24 очка + 11 подборов), Мюррэй (20), Портер (15 очков + 10 подборов).

2 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Миннесота» — «Вашингтон» — 103:105 (26:27, 31:31, 20:25, 26:22)

М: Макдэниэлс (23 очка + 12 подборов), Гобер (16 очков + 16 подборов), Конли (16), Александер-Уокер (14).

В: Кузма (31), Пул (19), Кулибали (14), Валачюнас (13), Джордж (11).

2 февраля. Миннеаполис. «Target Center».

«Оклахома» — «Сакраменто» — 144:110 (36:31, 46:24, 31:35, 31:20)

О: Уиггинс (41 очко + 14 подборов), Гилджес-Александер (29), Дорт (20), Уильямс (18 очков + 11 подборов), Хартенштайн (16 очков + 14 подборов).

С: Фокс (20), Монк (19), Дерозан (17), Сабонис (16), Мюррэй (14).

2 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Хьюстон» — «Бруклин» — 98:110 (23:26, 15:27, 26:30, 34:27)

Х: Грин (29), Брукс (16), Иасон (12), Адамс (11).

Б: Уильямс (21), Расселл (18), Клэкстон (17), Джонсон (13), Уилсон (13), Шарп (13).

2 февраля. Хьюстон. «Toyota Center».