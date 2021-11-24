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Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Лейкерс» от поражения от «Никс»

06:09

«Нью-Йорк» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:100.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник команды из Лос-Анджелеса Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Лейкерс» — 106:100 (36:20, 27:31, 20:30, 23:19)

Н: Фурнье (26), Рэндл (20 + 16 подборов), Куикли (14).

Л: Уэстбрук (31 + 13 подборов + 10 передач), Дэвис (20), Брэдли (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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