Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Лейкерс» от поражения от «Никс»
«Нью-Йорк» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:100.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник команды из Лос-Анджелеса Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов и 10 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Лейкерс» — 106:100 (36:20, 27:31, 20:30, 23:19)
Н: Фурнье (26), Рэндл (20 + 16 подборов), Куикли (14).
Л: Уэстбрук (31 + 13 подборов + 10 передач), Дэвис (20), Брэдли (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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