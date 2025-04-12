«Кливленд» на выезде обыграл «Нью-Йорк», Гарлэнд оформил дабл-дабл
«Кливленд» выиграл у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:102. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл — 26 очков и 13 передач.
В других встречах «Чикаго» победил «Вашингтон» (119:89), «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Майами» (104:153).
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)
Н: Брансон (27), Бриджес (17), Ануноби (15), Шэмет (15).
К: Гарлэнд (26 + 13 передач), Струс (19), Э. Мобли (16 + 10 подборов), Окоро (15).
«Чикаго» — «Вашингтон» — 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)
Ч: Филлипс (23), Бузелис (20), Уайт (16), Вучевич (15 + 10 подборов).
В: Шэмпени (22 + 15 подборов), Кэррингтон (18 + 11 передач), Вукчевич (17).
«Нью-Орлеан» — «Майами» — 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)
Н: Кэйн (26), Ривс (19), Альварадо (14), Робинсон-Эрл (14).
М: Адебайо (23 + 12 подборов), Хирро (22), Д. Робинсон (21).