«Нью-Йорк» обыграл «Индиану» и сократил счет в серии

«Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» в пятом матче полуфинальной серии НБА — 111:94. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пэйсерс».

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч состоится в воскресенье, 1 июня. Начало игры — в 03:00 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Полуфинал. Пятый матч

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21)

Н: Брансон (32), Таунс (24 + 13 подборов), Бриджес (12), Харт (12 + 10 подборов).

И: Матурин (23), Сиакам (15), Топпин (11).

Счет в серии: 2-3.