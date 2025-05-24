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«Индиана» во второй раз обыграла «Никс» в финале конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
Паскаль Сиакам в защите.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Индиана» выиграла у «Нью-Йорка» во втором матче полуфинальной серии НБА — 114:109. Счет в серии стал — 2-0.

Форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи. У «Никс» дабл-даблом отметился разыгрывающий защитник Джейлен Брансон.

Третий матч серии пройдет 26 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Финал конференции. Второй матч

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 109:114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33)

Н: Брансон (36 + 10 передач), Бриджес (20), Таунс (20), Ануноби (16).

И: Сиакам (39), Тернер (16), Халибертон (14 + 10 передач).

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Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
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