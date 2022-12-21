«Голден Стэйт» без Карри и Уиггинса разгромно уступил «Нью-Йорку»

«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 94:132.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 26 очков. У «Голден Стэйт» пропустили встречу лидеры команды Стефен Карри и Эндрю Уиггинс, которые восстанавливаются от травм.

«Нью-Йорк» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НБА, «Голден Стэйт» идет на 11-й строчке Запада.

В параллельном матче «Чикаго» победил «Майами» — 113:103.

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«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 132:94 (33:25, 36:31, 31:25, 32:13)

Н: Куикли (22), Брансон (21), Граймс (19)

Г: Пул (26), Куминга (13), Джером, Муди, Томпсон (все трое — 11)

21 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Майами» — «Чикаго» — 103:113 (21:31, 36:21, 20:36, 26:25)

М: Адебайо (27 + 12 подборов), Хирро (19), Хайсмит (18)

Ч: Вучевич (29 + 12 подборов), Дерозан (24), Лавин (21)

21 декабря. Майами. «FTX Arena».