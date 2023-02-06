«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию», Эмбиид оформил дабл-дабл

«Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 108:97.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 31 очко и сделавший 14 подборов.

После этого матча «Нью-Йорк» с 29 победами занимает седьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 победами — на третьей строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 108:97 (24:35, 27:18, 25:26, 32:18)

6 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».