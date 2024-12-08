Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:25

«Детройт» в гостях обыграл «Нью-Йорк», «Пистонс» прервал серию из четырех поражений кряду

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Детройт» на выезде одержал победу над «Нью-Йорком» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:111.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джален Брансон, набравший 31 очко, кроме того, трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 15 передач оформил разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем.

В других матчах «Даллас» в гостях переиграл «Торонто», «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан», а «Вашингтон» на своем паркете победил «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 111:12- (23:39, 35:30, 27:20, 26:31)
8 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Торонто» — «Даллас» — 118:125- (28:35, 26:35, 33:30, 31:25)
8 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 109:119- (23:35, 28:42, 29:22, 29:20)
8 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Вашингтон» — «Денвер» — 122:113- (36:29, 33:28, 30:36, 23:20).
8 декабря. Вашингтон. «Capital One Arena».

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
Читайте также
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Бывшего министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Коллеги Алисы Фрейндлих отметили талант актрисы и поздравили ее с юбилеем
Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Юта» разгромила «Портленд» и прервала 5-матчевую серию поражений

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости