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Сегодня, 07:32

«Детройт» на выезде победил «Нью-Йорк»

Даниил Аршавский
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«Детройт» обыграл «Нью-Йорк» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 124:119.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший 46 очков. Лучшим у «Никс» стал разыгрывающий защитник Джален Брансон с 31 очком.

«Детройт» одержал 21 победу и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Нью-Йорк» потерпел 15 поражение и идет 3-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 119:124 (26:37, 37:22, 27:36, 29:29)

НИК: Брансон (31), Бриджес (27), Таунс (26), Харт (12).

ДЕТ: Каннингэм (36), Бизли (22), Томпсон (11), Харрис (11).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
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