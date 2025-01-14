«Детройт» на выезде победил «Нью-Йорк»

«Детройт» обыграл «Нью-Йорк» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 124:119.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший 46 очков. Лучшим у «Никс» стал разыгрывающий защитник Джален Брансон с 31 очком.

«Детройт» одержал 21 победу и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Нью-Йорк» потерпел 15 поражение и идет 3-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 119:124 (26:37, 37:22, 27:36, 29:29)

НИК: Брансон (31), Бриджес (27), Таунс (26), Харт (12).

ДЕТ: Каннингэм (36), Бизли (22), Томпсон (11), Харрис (11).