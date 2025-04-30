«Детройт» обыграл «Нью-Йорк» и сократил счет в серии

«Детройт» переиграл «Нью-Йорк» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 106:103. «Пистонс» сократили счет в серии — 2-3.

Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 24 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч в серии состоится 2 мая и начнется в 02:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)

Н: Ануноби (19), Бриджес (17), Таунс (17 + 11 подборов), Брансон (16).

Д: Каннингем (24), Томпсон (22), Харрис (17).

Счет в серии: 3-2.