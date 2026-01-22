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22 января, 05:59

«Бруклин» крупно проиграл «Нью-Йорку», Дёмин набрал 6 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Егор Дёмин, Джален Брансон и Ноа Клауни.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Йорк» на своем паркете разгромил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:66. Игра прошла на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский защитник Егор Дёмин сыграл 21 минуту, набрал 6 очков и сделал 1 подбор и 3 результативные передачи.

«Нью-Йорк» с результатом 26-18 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 12-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)

Н: Брансон (20), Шэмет (18), Макбрайд (14), Таунс (14).

Б: Портер (12), З. Уильямс (11), Клауни (8), Пауэлл (6), Дёмин (6), Шарп (6).

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Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Нью-Йорк Никс
Егор Дёмин
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