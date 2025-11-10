Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

10 ноября, 04:43

«Бруклин» уступил «Нью-Йорку», у Дёмина 10 очков

Павел Лопатко

«Нью-Йорк» победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 134:98.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, набравший 28 очков и сделавший 12 подборов. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин вышел в стартовом составе, набрал 10 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.

«Никс» одержали четвертую победу подряд, они занимают третье место в таблице Восточной конференции (6 побед, 3 поражения). У «Нетс» — 14-е место (1-9).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19)

Н: Таунс (28 очков + 12 подборов), Ануноби (19), Брансон (19)
Б: Портер (25), Пауэлл (15), Уильямс (13)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Нью-Йорк Никс
Егор Дёмин
Читайте также
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины
Трамп вновь появился на публике с тональным кремом на руке
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
БПЛА ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • igor1972

    Бруклин, абсолютные лузеры. Не просто проигрывают всем подряд, но делают это с неприличные счетом

    10.11.2025

    • «Хьюстон» выиграл у «Милуоки», Адетокунбо набрал 37 очков

    «Бостон» переиграл «Орландо», «Мемфис» проиграл «Оклахоме»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости