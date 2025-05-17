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17 мая 2025, 05:40

«Нью-Йорк» выбил «Бостон» из плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Джош Харт забраывает мяч в корзину.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Йорк» переиграл «Бостон» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 119:81. «Никс» выиграли серию — 4-2.

Форвард О Джи Ануноби оформил дабл-дабл (23 очка и 10 подборов) и стал самым результативным игроком встречи. Атакующий защитник Джош Харт сделал трипл-дабл — 10 очков, 11 подборов и 11 передач.

В финале конференции «Нью-Йорк» встретится с «Индианой». В регулярном чемпионате команды заняли 3-е и 4-е места соответственно.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 119:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24)

Н: Ануноби (23 + 10 подборов), Брансон (23), Бриджес (22), Таунс (21 + 12 подборов), Харт (10 + 11 подборов + 11 передач).

Б: Браун (20), Притчард (11), Хорфорд (10).

Счет в серии: 4-2.

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