«Бостон» обыграл «Никс» и одержал первую победу в серии плей-офф НБА

«Бостон» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА на выезде обыграл «Никс» со счетом 115:93.

Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 27 очков. У «Селтикс» защитник Пэйтон Притчард набрал 23 очка.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Никс». Четвертый матч пройдет 13 мая и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 93:115 (20:36, 26:35, 24:25, 23:19)

10 мая. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

Счет в серии: 2-1