«Юта» обыграла «Хьюстон», «Нью-Йорк» выиграл у «Атланты»

«Нью-Йорк» в овертайме выиграл у «Атланты» (137:127) в матче регулярного чемпионата НБА. «Никс» одержали восьмую победу кряду.

В другой встрече «Хьюстон» проиграл «Юте» (89:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Юта» — 89:112 (27:34, 16:27, 20:30, 26:21)

Х: Уолл (21), Вуд (16), Олиник (10).

Ю: Кларксон (22), Инглс (21), Гобер (19 + 18 подборов).

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 137:127 OT (34:39, 33:30, 23:28, 32:25, 15:5)

Н: Рэндл (40 + 11 подборов), Роуз (20), Куикли (20), Буллок (18).

А: Капела (25 + 22 подбора), Янг (20 + 15 передач), Богданович (20).