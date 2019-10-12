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«Нью-Орлеан» вырвал победу у «Юты», «Бостон» разгромил «Орландо»

05:55
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«Нью-Орлеан» в предсезонном матче НБА дома обыграл «Юту» — 128:127. В составе «пеликанов» 26 очков набрал первый номер драфта этого года Зайон Уильямсон. У гостей 20 баллов на счету Джеффа Грина.

В параллельной встрече «Бостон» разгромил «Орландо» — 100:75. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, набравший 21 очко.

В еще одном матче «Детройт» обыграл «Кливленд» — 109:105.

Также «Индиана» обыграла «Чикаго» — 105:87.

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