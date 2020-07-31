«Нью-Орлеан» проиграл «Юте», «Лейкерс» одолели «Клипперс» в первых матчах после возобновления сезона в НБА

В НБА возобновился регулярный чемпионат, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Нью-Орлеан» уступил «Юте» (104:106), а «Лейкерс» выиграли у «Клипперс» (103:101) благодаря дабл-даблу Леброна Джеймса.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27)

Н: Ингрэм (23), Редик (21), Холидэй (20).

Ю: Кларксон (23), Митчелл (20), Конли (20).

«ЛА Лейкерс» — «ЛА Клипперс» — 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24)

Л: Дэвис (34), Джеймс (16 + 11 подборов), Кузма (16).

К: Джордж (30), Леонард (28), Беверли (12).