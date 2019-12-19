«Нью-Орлеан» прервал 13-матчевую серию поражений
06:25
«Миннесота» на своем паркете проиграла «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА (99:107). «Пеликанс» прервали 13-матчевую серию поражений.
В другой встрече «Оклахома» дома выиграла у «Мемфиса» (126:122).
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20)
М: Уиггинс (27), Ковингтон (15), Дженг (13).
Н: Ингрэм (34), Холидэй (18), Редик (12).
«Оклахома» — «Мемфис» — 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22)
О: Шредер (31), Галджес-Александер (20), Галлинари (20).
М: Кларк (27), Валанчюнас (24), Моран (22).
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