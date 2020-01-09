«Нью-Орлеан» победил «Чикаго», «Юта» разгромила «Нью-Йорк»

«Нью-Орлеан» (13-25) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» (13-25) — 123:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 32 очка.

В параллельной встрече «Юта» дома (25-12) разгромила «Нью-Йорк» (10-28) — 128:104. Центровой хозяев Руди Гобер оформил дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 123:108 (23:21, 25:27, 44:27, 31:33)

«Юта» — «Нью-Йорк» — 128:104 (39:29, 33:24, 23:16, 33:35)