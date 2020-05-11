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«Нью-Орлеан» планируют открыть тренировочную базу 18 мая

08:47
Игроки «Нью-Орлеана». Фото БК «Нью-Орлеан».
Игроки «Нью-Орлеана». Фото БК «Нью-Орлеан».
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«Нью-Орлеан» планирует открыть тренировочную базу 18 мая, сообщает Nola.com.

НБА разрешила с 8 мая открывать тренировочные базы команд в штатах, где был ослаблен режим самоизоляции. Режим самоизоляции в штате Луизиана будет действовать до пятницы. «Пеликанс» планируют разрешить своим игрокам проводить индивидуальные тренировки через три дня после его отмены.

Сезон НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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