«Нью-Орлеан» переиграл «Индиану», «Бостон» уступил «Торонто»
05:25
«Нью-Орлеан» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (120:98). В другой встрече «Бостон» проиграл дома «Торонто» (97:113).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Торонто» — 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)
Б: Уокер (30), Браун (17), Хэйворд (13).
Т: Лаури (30), Ибака (20 + 10 подборов), Ванвлит (18), Маккоу (18).
«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)
Н: Ингрэм (24), Холидэй (20), Редик (15).
И: Холидэй (25), Уоррен (20), Сабонис(15 + 16 подборов).
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