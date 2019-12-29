Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Нью-Орлеан» переиграл «Индиану», «Бостон» уступил «Торонто»

05:25
Теги:

«Нью-Орлеан» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (120:98). В другой встрече «Бостон» проиграл дома «Торонто» (97:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)

Б: Уокер (30), Браун (17), Хэйворд (13).

Т: Лаури (30), Ибака (20 + 10 подборов), Ванвлит (18), Маккоу (18).

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)

Н: Ингрэм (24), Холидэй (20), Редик (15).

И: Холидэй (25), Уоррен (20), Сабонис(15 + 16 подборов).

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир