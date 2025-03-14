«Орландо» на выезде обыграл «Нью-Орлеан»

«Орландо» обыграл на выезде «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:93.

В другой встрече «Чикаго» одержал победу над «Бруклингом» — 116:110.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 93:113 (23:32, 15:36, 27:20, 28:25)

Н: Уильямсон (20), Мерфи (17), Альварадо (12), Робинсон-Эрл (11), Хоукинс (11).

О: Банкеро (34 + 11 подборов), Ф. Вагнер (27), Джозеф (12), Колдуэлл-Поуп (12).

«Чикаго» — «Бруклин» — 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18)

Ч: Уайт (31), Джонс (18), Хертер (18), Филлипс (16).

Б: Томас (24 + 10 передач), Мартин (19), Клэкстон (18 + 14 подборов), К. Джонсон (16).