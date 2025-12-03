Баскетбол
Сегодня, 06:51

«Миннесота» в овертайме переиграла «Нью-Орлеан», Эдвардс набрал 44 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» в овертайме обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:142 ОТ. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 44 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка» (123:117), «Сан-Антонио» одержал победу над «Мемфисом» (126:119).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 123:117 (21:32, 37:20, 36:24, 29:41)

Б: Браун (42), Уайт (22), Саймонс (12), Майнотт (11).

Н: Бриджес (35), Таунс (29), Харт (19), Брансон (15 + 11 передач).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 126:119 (36:32, 27:27, 34:39, 29:21)

С: Барнс (31), Фокс (29), Харпер (15).

М: Спенсер (21), Уэллс (20), Иди (19 + 16 подборов), Кончар (13).

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 142:149 ОТ (25:31, 43:27, 35:42, 26:29, 13:20)

Н: Мерфи (33 + 15 подборов), Бей (22), Фирс (21), Куин (21).

М: Эдвардс (44), Гобер (26 + 13 подборов), Макдэниэлс (17), Дивинченцо (15).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Сан-Антонио Спёрс
