«Мемфис» переиграл «Нью-Орелан» в матче Кубка НБА

«Мемфис» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» в матче Кубка НБА — 133:128 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, набравший 27 очков.

В другой встрече «Оклахома» выиграла у «Миннесоты» — 113:105. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков.

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Западная конференция. Группа А

«Оклахома» — «Миннесота» — 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34)

О: Гилджес-Александер (40), Хартенштайн (15), Митчелл (13), Холмгрен (12).

М: Эдвардс (31), Шэннон (18), Рид (12), Дивинченцо (11).

Западная конференция. Группа B

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 128:133 ОТ (39:25, 29:28, 32:39, 22:30, 6:11)

Н: Альварадо (24), Бей (18 + 11 подборов), Уильямсон (17), Хоукинс (14).

М: Джарен Джексон (27), Уэллс (25), Иди (21 + 16 подборов), Альдама (14).