43 очка Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом»
«Индиана» в овертайме обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (118:116 ОТ). В других встречах «Милуоки» переиграл «Детройт» (125:115), а «Хьюстон» уступил «Далласу» (100:113).
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Детройт» — 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35)
М: Адетокунбо (43), Миддлтон (19), Холидэй (15).
Д: Роуз (24), Грант (24), Эллингтон (13).
«Хьюстон» — «Даллас» — 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29)
Х: Вуд (23), Харден (21 + 10 передач), Гордон (20).
Д: Дончич (33 + 16 подборов + 11 передач), Хардуэй (30), Коули-Стайн (15), Ричардсон (15).
«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 116:118 ОТ (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)
Н: Ингрэм (31), Уильямсон (24 + 10 подборов), Болл (18).
И: Оладипо (25), Брогдон (21 + 11 передач), Сабонис (19 + 11 подборов).
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