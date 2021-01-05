43 очка Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом»

«Индиана» в овертайме обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (118:116 ОТ). В других встречах «Милуоки» переиграл «Детройт» (125:115), а «Хьюстон» уступил «Далласу» (100:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Детройт» — 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35)

М: Адетокунбо (43), Миддлтон (19), Холидэй (15).

Д: Роуз (24), Грант (24), Эллингтон (13).

43 PTS, 9 REB from Giannis guides the @Bucks to victory against Detroit!



Khris Middleton: 19 PTS, 9 REB

Jrue Holiday: 15 PTS, 6 REB, 7 AST pic.twitter.com/dCX4i4NDnf — NBA (@NBA) January 5, 2021

«Хьюстон» — «Даллас» — 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29)

Х: Вуд (23), Харден (21 + 10 передач), Гордон (20).

Д: Дончич (33 + 16 подборов + 11 передач), Хардуэй (30), Коули-Стайн (15), Ричардсон (15).

Luka Doncic posts a triple-double of 33 PTS, 16 REB, 11 AST, helping the @dallasmavs beat HOU!



Tim Hardaway Jr: 30 PTS, 8 3PM

Willie Cauley-Stein: 15 PTS, 7 REB

Christian Wood: 23 PTS pic.twitter.com/MYQyJAB1no — NBA (@NBA) January 5, 2021

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 116:118 ОТ (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)

Н: Ингрэм (31), Уильямсон (24 + 10 подборов), Болл (18).

И: Оладипо (25), Брогдон (21 + 11 передач), Сабонис (19 + 11 подборов).