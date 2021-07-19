«Нью-Орлеан» хочет подписать Кайла Лоури в межсезонье
«Нью-Орлеан» в межсезонье хочет заполучить опытного разыгрывающего, который поможет выйти в плей-офф впервые с 2018 года. Приоритетной целью является Кайл Лоури, чей контракт с «Торонто» истек, утверждает инсайдер Марк Стейн.
В нынешнем сезоне 35-летний разыгрывающий набирал в среднем по 17,2 очка, 7,3 передачи, 5,4 подбора и 1,0 перехват.
Также это может означать, что «Пеликанс» расстанутся с Лонзо Боллом, который 1 августа станет ограниченно свободным агентом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю