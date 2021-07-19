«Нью-Орлеан» хочет подписать Кайла Лоури в межсезонье

«Нью-Орлеан» в межсезонье хочет заполучить опытного разыгрывающего, который поможет выйти в плей-офф впервые с 2018 года. Приоритетной целью является Кайл Лоури, чей контракт с «Торонто» истек, утверждает инсайдер Марк Стейн.

В нынешнем сезоне 35-летний разыгрывающий набирал в среднем по 17,2 очка, 7,3 передачи, 5,4 подбора и 1,0 перехват.

Также это может означать, что «Пеликанс» расстанутся с Лонзо Боллом, который 1 августа станет ограниченно свободным агентом.