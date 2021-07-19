Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Нью-Орлеан» хочет подписать Кайла Лоури в межсезонье

21:00
Теги:

«Нью-Орлеан» в межсезонье хочет заполучить опытного разыгрывающего, который поможет выйти в плей-офф впервые с 2018 года. Приоритетной целью является Кайл Лоури, чей контракт с «Торонто» истек, утверждает инсайдер Марк Стейн.

В нынешнем сезоне 35-летний разыгрывающий набирал в среднем по 17,2 очка, 7,3 передачи, 5,4 подбора и 1,0 перехват.

Также это может означать, что «Пеликанс» расстанутся с Лонзо Боллом, который 1 августа станет ограниченно свободным агентом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Отец студентки, сбившей трех детей, приехал в суд
Стала известна личность владельца участка с секретной тюрьмой в Ленобласти
Видео: Что известно о владельце тайной тюрьмы под Петербургом
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд