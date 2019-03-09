"Нью-Орлеан" готов пойти на сделку с "Лейкерс" по обмену Дэвиса

Форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис летом может перейти в "Лейкерс", сообщает Heavy. "Пеликанс" заинтересовались активами клуба из Лос-Анджелеса, поэтому согласны пойти на сделку.

В обмен на Дэвиса "Нью-Орлеан" хочет получить разыгрывающего Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма или Кайла Кузму. Сообщается, что главный конкурент "Лейкерс" в борьбе за Дэвиса – это "Бостон", а также "Никс" и "Клипперс".

Ранее сообщалось, что Дэвис хочет покинуть "Нью-Орлеан", чтобы играть вместе со звездой "Лейкерс" Леброном Джеймсом.