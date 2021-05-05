«Нью-Орлеан» обыграл «Голден Стэйт», «Майами» проиграл «Далласу»

«Майами» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (113:127). В других встречах «Сакраменто» переиграл «Оклахому» (103:99), «Нью-Орлеан» выиграл у «Голден Стэйт» (108:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Даллас» — 113:127 (39:30, 15:33, 23:35, 36:29)

М: Робинсон (19), Драгич (19), Ариза (18).

Д: Хардуэй (36), Дончич (23 + 12 подборов), Брансон (19), Ричардсон (17).

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 99:103 (20:25, 26:31, 23:25, 30:22)

О: Бэйзли (24 + 11 подборов), Дек (16), Дорт (10).

С: Хилд (18 + 11 подборов), Дэвис (18), Райт (13 + 10 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 108:103 (32:34, 24:23, 19:22, 33:24)

Н: Болл (33), Уильямсон (23 + 12 подборов), Бледсоу (14).

Г: Карри (37), Уиггинс (26).