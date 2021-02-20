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«Нью-Орлеан» проиграл «Финиксу», «Милуоки» прервал серию поражений

06:25
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«Финикс» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА (132:114).

В других встречах «Милуоки» обыграл «Оклахому» (98:85) и прервал пятиматчевую серию поражений, «Мемфис» обыграл «Детройт» (109:95).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 114:132 (34:33, 32:26, 36:32, 12:41)

«Милуоки» — «Оклахома» — 98:85 (16:20, 30:22, 32:20, 20:23)

«Мемфис» — «Детройт» — 109:95 (35:17, 18:26, 31:30, 25:22)

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