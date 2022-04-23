«Финикс» вышел вперед в серии с «Нью-Орлеаном»
«Финикс» переиграл «Нью-Орлеан» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 114:111. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Санс».
Третья игра в серии состоится 25 апреля. Начало встречи — 4.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 111:114 (29:28, 19:31, 31:22, 32:33)
Н: Ингрэм (34), Макколлум (30), Джонс (12), Грэм (12).
Ф: Пол (28 + 14 передач), Эйтон (28 + 17 подборов), Бриджес (17).
Счет в серии: 1-2.
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