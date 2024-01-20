Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:56

«Финикс» переиграл «Нью-Орлеан». Букер набрал 52 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Финикс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:109. Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 52 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Майами» на своем паркете проиграла «Атланте» — 108:109.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Атланта» — 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)

М: Хирро (25), Батлер (25), Адебайо (21), Д. Робинсон (14).

А: Мюррэй (22 + 11 передач), Богданович (17), Джонсон (15), Бей (14).

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)

Н: Уильямсон (24), Ингрэм (17 11 передач), Валанчюнас (16 + 11 подборов), Макколлум (13), Хоукинс (13).

Ф: Букер (52), Дюрант (26), Бил (13), Аллен (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Майами Хит
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
Российские военные отразили контратаку ВСУ на донецком направлении
На Украине в упреке странам Запада назвали «успешным» контрнаступление ВСУ
Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки
На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Бостон»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости