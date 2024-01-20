«Финикс» переиграл «Нью-Орлеан». Букер набрал 52 очка

«Финикс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:109. Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 52 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Майами» на своем паркете проиграла «Атланте» — 108:109.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Атланта» — 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)

М: Хирро (25), Батлер (25), Адебайо (21), Д. Робинсон (14).

А: Мюррэй (22 + 11 передач), Богданович (17), Джонсон (15), Бей (14).

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)

Н: Уильямсон (24), Ингрэм (17 11 передач), Валанчюнас (16 + 11 подборов), Макколлум (13), Хоукинс (13).

Ф: Букер (52), Дюрант (26), Бил (13), Аллен (12).