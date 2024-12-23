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«Денвер» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Йокич оформил трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 132:129.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов и 10 передач. У защитника «Пеликанс» Джордана Хокинса 25 очков.

«Денвер» с 15 победами в 26 матчах занимает пятое место в Западной конференции, «Нью-Орлеан» с 5 победами в 30 играх — на последней строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 129:132 ОТ (29:28, 38:31, 26:22, 26:38, 10:13)
23 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Сакраменто» — «Индиана» — 95:122 (23:21, 29:31, 26:35, 17:35)
23 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Торонто» — «Хьюстон» — 110:114 (35:24, 22:27, 26:33, 27:30)
23 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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