«Денвер» проиграл «Нью-Орлеану». Йокич оформил дабл-дабл
«Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:106. «Пеликанс» одержали четвертую победу подряд.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 16 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 121:106 (27:31, 32:29, 28:21, 34:25)
Н: Альварадо (38), Уильямсон (25), Валанчюнас (13), Мерфи (12), Эрнангомес (12).
Д: Йокич (32 + 16 подборов), Гордон (19), Дж. Мюррэй (18).
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