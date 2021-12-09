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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»

06:36
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«Денвер» в овертайме выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл.

В других встречах «Миннесота» проиграла «Юте» (104:136), «Даллас» обыграл «Мемфис» (104:96), «Хьюстон» выиграл у «Бруклина» (114:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 114:120 OT (33:35, 24:29, 20:16, 28:25, 9:15)

Н: Валанчюнас (27 + 11 подборов), Джонс (19), Ингрэм (16).

Д: Йокич (39 + 11 подборов + 11 передач), Бартон (20), Моррис (11).

«Миннесота» — «Юта» — 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)

М: Таунс (22), Эдвардс (18), Беверли (16).

Ю: Митчелл (36), Богданович (21), Кларксон (18).

«Мемфис» — «Даллас» — 96:104 (25:26, 27:22, 23:28, 21:28)

М: Джарен Джексон (26), Брукс (15), Бэйн (14).

Д: Дончич (26), Порзингис (19), Буллок (15).

«Хьюстон» — «Бруклин» — 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31)

Х: Гордон (21), Мэтьюз (19), Кристофер (18).

Б: Харден (25 + 11 подборов), Томас (18), Миллс (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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