Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан»
«Денвер» в овертайме выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл.
В других встречах «Миннесота» проиграла «Юте» (104:136), «Даллас» обыграл «Мемфис» (104:96), «Хьюстон» выиграл у «Бруклина» (114:104).
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 114:120 OT (33:35, 24:29, 20:16, 28:25, 9:15)
Н: Валанчюнас (27 + 11 подборов), Джонс (19), Ингрэм (16).
Д: Йокич (39 + 11 подборов + 11 передач), Бартон (20), Моррис (11).
«Миннесота» — «Юта» — 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)
М: Таунс (22), Эдвардс (18), Беверли (16).
Ю: Митчелл (36), Богданович (21), Кларксон (18).
«Мемфис» — «Даллас» — 96:104 (25:26, 27:22, 23:28, 21:28)
М: Джарен Джексон (26), Брукс (15), Бэйн (14).
Д: Дончич (26), Порзингис (19), Буллок (15).
«Хьюстон» — «Бруклин» — 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31)
Х: Гордон (21), Мэтьюз (19), Кристофер (18).
Б: Харден (25 + 11 подборов), Томас (18), Миллс (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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