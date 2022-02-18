«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан»

«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:118. «Маверикс» одержали вторую победу подряд. «Пеликанс» потерпели второе кряду поражение.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич, набравший 49 очков и сделавший 15 подборов.

«Даллас» идет на 5-м месте в Западной конференции. «Нью-Орлеан» располагается на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 118:125 (27:45, 31:26, 23:34, 37:20)

Н: Макколлум (38), Хэйс (18), Валанчюнас (16 + 18 подборов).

Д: Дончич (49 + 15 подборов), Брансон (23), Клебер (20),.