«Нью-Орлеан» обыграл «Бруклин», «Хьюстон» победил «Вашингтон»

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«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:105.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 105:107 (22:26, 34:28, 29:27, 20:26).

Н: Ингрэм (24), Мисси (17), Робинсон (15), Мерфи (12), Науэлл (11).

Б: Томас (17), Джонсон (15), Клауни (15), Шредер (14), Клэкстон (13), Уильямс (12).

В параллельных матчах «Оклахома» на своем паркете победила «Лос-Анджелес» — 134:128, а «Хьюстон» дома обыграл «Вашингтон» — 107:92.

«Хьюстон» — «Вашингтон» — 107:92 (30:28, 27:21, 25:20, 25:23).

Х: Шенгюн (27), Грин (18), Томпсон (13), Холидей (11), Смит (11).

В: Кузма (18), Кисперт (12), Пул (11), Кулибали (11).