Сегодня, 07:08

«Атланта» обыграла «Нью-Орлеан», «Милуоки» уступили «Детройту»

Павел Лопатко

«Нью-Орлеан» проиграл «Атланте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 98:115.

Это поражение стало для «Пеликанс» девятым подряд. Они занимают последнее место в Западной конференции (2 победы, 15 поражений). «Атланта» (10-7) идет на восьмом месте.

В другом матче игрового дня «Милуоки» на своем паркете уступили «Детройту» — 116:129.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Кейд Каннингэм — у него 29 очков и 10 результативных передач.

У «Бакс» серия из четырех поражений подряд. Они занимают 11-е место в Восточной конференции (8-9). «Пистонс» выиграли 12-й матч подряд, лидируют в этой конференции (14-2).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 98:115 (25:21, 21:35, 24:32, 28:27)

Н: Квин (20 очков), Мерфи (19), Бей (18 + 11 подборов)
А: Порзингинс (29), Крейчи (21), Джонсон (18 + 11 подборов)

«Милуоки» — «Детройт» — 116:129 (26:30, 26:39, 33:35, 31:25)

М: Роллинс (24), Портис (18), Грин (15)
Д: Каннингэм (29 + 10 подборов), Дюрен (19), Харрис (18)

