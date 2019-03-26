Нуркин получил открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей

Центровой "Портленда" Юсуф Нуркич получил тяжелую травму ноги после неудачного падения в матче регулярного чемпионата НБА с "Бруклином" (148:144 ОТ).

Врачи команды диагностировали у 24-летнего боснийца открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Сроки восстановления Нуркича пока неизвестны, но он точно не выйдет на площадку в нынешнем сезона.

До момента с травмой баскетболист набрал 32 очка, совершил 16 подборов и стал самым результативным игроком "Портленда" в матче.