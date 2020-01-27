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«Новости, которые я не могу принять». Бывший игрок «Лейкерс» — о Брайанте

16:05
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Бывший игрок «Лейкерс» Станислав Медведенко отреагировал на новость о смерти своего экс-партнера по команде Коби Брайанта.

— Новости, которые я не могу принять, — написал Медведенко в Facebook. — Мой друг и партнер по «Лейкерс»... Покойся с миром, Мамба.

Медведенко и Брайант вместе выступали за «Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Знаменитый американский баскетболист провел 20 сезонов в составе команды. Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/slava.medvedenko/posts/3289929177688729

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