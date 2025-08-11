Баскетбол
11 августа, 17:45

Новичок «Реала» Егор Амосов назвал своих любимых игроков

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник сборной России Егор Амосов в интервью «СЭ» отметил, что в детстве у него не было ролевой модели в баскетболе.

— Кого бы выделили из легионеров в Единой лиге?

— Мой бывший напарник Маркос Найт. Когда Маркос был в «Самаре», он был добр ко мне, много подсказывал. Плюс, конечно, впечатляет его стабильность, желание постоянно прессинговать.

— Тяжело было противостоять ему на тренировках?

— В основном не я его держал. Но если приходилось, то получались хорошие противостояния.

— Кто нравится из россиян?

— Миша Беленицкий. У него хорошая защита.

— А был ли кто-то из местных игроков вашей ролевой моделью?

— Нет. Вообще я нечасто смотрю баскетбол. Ни в детстве, ни сейчас. Больше люблю не смотреть, а участвовать в процессе.

— Кто ваши любимые игроки в НБА?

— Сейчас Джа Морант и Лука Дончич.

Егор Амосов.«Постараюсь не подвести родной город и показать, что могу играть на уровне». Интервью российского новобранца «Реала»

