Бывший игрок "Далласа" и сборной Германии Дирк Новицки​ заявил, что не скучает по баскетболу. Немец в апреле выступил с речью после матча с "Финиксом" (102:109) в регулярном чемпионате НБА и объявил о завершении карьеры.

– Я совершенно не скучаю по баскетболу, – приводитДуэйн Прайс слова Новицки вТвиттере. – Долгое время у меня всегда присутствовало давление, мне нужно было оставаться в форме и прочее. Сейчас здорово просто отдыхать, наслаждаться детьми, хорошей едой, напитками. Я доволен жизнью.

40-летний Новицки выступал за "Даллас" с 1998 года. В 2011 году он стал чемпионом НБА.14 раз участвовал в Матче звезд НБА. Средние показатели за карьеру – 20,7 очка, 7,5 подбора и 2,4 передачи за матч.