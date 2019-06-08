Бывший игрок "Далласа" и сборной Германии Дирк Новицки заявил, что не скучает по баскетболу. Немец в апреле выступил с речью после матча с "Финиксом" (102:109) в регулярном чемпионате НБА и объявил о завершении карьеры.
– Я совершенно не скучаю по баскетболу, – приводитДуэйн Прайс слова Новицки вТвиттере. – Долгое время у меня всегда присутствовало давление, мне нужно было оставаться в форме и прочее. Сейчас здорово просто отдыхать, наслаждаться детьми, хорошей едой, напитками. Я доволен жизнью.
40-летний Новицки выступал за "Даллас" с 1998 года. В 2011 году он стал чемпионом НБА.14 раз участвовал в Матче звезд НБА. Средние показатели за карьеру – 20,7 очка, 7,5 подбора и 2,4 передачи за матч.
Dirk: "I'm not missing basketball. . .After such a long time of always having that pressure of staying in shape and keep doing stuff, it's kind of been nice just to sit and enjoy the kids and enjoy some good food and some drinks and just enjoying life." @swish41 @dallasmavs @NBA— Dwain Price (@DwainPrice) 6 июня 2019 г.