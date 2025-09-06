Новичок «Тандер» Сорбер пропустит сезон

Новичок «Оклахома-Сити» Томас Сорбер порвал переднюю крестообразную связку правого колена.

Как сообщает официальный сайт клуба, 19-летний американец, выбранный на драфте под номером 15, пропустит сезон-2025/26. Игрок получил травму во время тренировки в четверг.

Это будет второй сезон подряд, когда игрок, выбранный «Оклахомой» в первом раунде драфта, пропустит весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки. В прошлом году Никола Топик, выбранный под 12-м номером, получил травму и пропустил весь чемпионат.

В прошлом сезоне Сорбер играл за команду университета Джорджтауна, где в среднем набирал 14,5 очков, делал 8,5 подборов и 2,4 результативных передачи.