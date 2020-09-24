Новичок «Майами» Хирро установил 7 исторических достижений в матче с «Бостоном»

Защитник «Майами» Тайлер Хирро набрал 37 очков и 6 подборов в четвертом матче финала Восточной конференции против «Бостона» (112:109, счет в серии 3-1).

Хирро стал первым игроком-дебютантом НБА с 1981 года игроком, набиравшим 20 или более очков в двух матчах плей-офф подряд, выходя на площадку со скамейки. Кроме того, Хирро набирал 10 или более очков во всех первых 13 играх плей-офф в карьере, в истории НБА таких игроков было два — Элджин Бэйлор (1959) и Элван Адамс (1976).

Помимо этого, защитник стал вторым игроком-дебютантом лиги за последние 35 лет, набиравшим 30 или более очков в одном матче финала конференции. Первым был Дэниэл Гибсон (2007). Также, Хирро стал вторым по результативности в плей-офф среди баскетболистов в возрасте 20 лет (рекорд принадлежит Мэджику Джонсону, который набрал 42 очка в мае 1980 года).

Защитник побил рекорд среди игроков «Майами» по количеству очков в одной игре в дебютный сезон (прежде принадлежал Дуэйну Уэйду — 27 очков) и занял 6-е место в списке самых результативных дебютантов НБА в матчах финала конференции.